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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:36 م
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صور.. مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 250 طالبا من طلاب المرحلة الأولى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:51 ص
صور.. مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 250 طالبا من طلاب المرحلة الأولى مجموعة من الطالبات أثناء التقديم
الإسماعيلية – جمال حراجى
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استقبل مكتب تنسيق جامعة قناة السويس، 250 طالبا وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة طلاب المرحلة الأولى، بداية من اليوم الأول وحتى ظهر اليوم الثانى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وتفقد الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس جامعة قناة السويس، لليوم الثانى على التوالى، أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعة، وتستمر حتى الجمعة القادم بجد أدنى 394 علمي وعلوم، و 386 رياضة 328 أدبي.
 
وحرص الدكتور طارق رحمي، على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور، ويعمل المكتب برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، ويضم نخبة متميزة من الفنيين في أعمال التنسيق، برئاسة الدكتور محمد شقيديف مدير التنسيق، والدكتور أمير مهنا المشرف على التنسيق الإلكترونى، والدكتور محمد غنيم مديرالتنسيق اليدوى.
 
وأكد الدكتور محمد شقيدف مدير مكتب التنسيق، على التزام مجموعات العمل داخل المكتب كل بالدور المنوط به، بالنسبة لمجموعة الاستقبال والتوجيه بقيادة طارق عجيبة مديرعام رعاية الشباب، حيث تقوم بمراجعة استمارة النجاح والتأكد من إنها ( دور أول العام 2018 ثانوية عامة)، مع مطابقة الحد الأدنى للمرحلة ، والتأكد من الرقم القومي للطالب، ووجود الطالب بنفسه مع الترحيب بولي أمره، وحسن معاملة واستقبال الطلاب وذويهم وإرشادهم لقاعات التنسيق الورقي والإلكتروني.
 
و أشار شقيدف، إلى أن مجموعة العمل مقسمة إلى الشعب الثلاثة ( الأدبية - العلمية- الهندسية)، وتم توزيعهم مع الطلاب، مع ضرورة لفت نظر الطالب لقراءة ومراجعة الدليل بشكل جيد .
 
وأضاف المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام إدارة إعلام الجامعة، و مسئول فريق التسجيل اليدوى، أن مكتب التنسيق يعمل يوميا من الثامنة صباحا و حتى الثالثة عصرا، مؤكدا على أن العاملين بمكتب التنسيق هم واجهة للجامعة، ويمثلونها أحسن تمثيل بحسن التعامل مع الطلاب وذويهم.
 
الدكتور طارق رحمى يتفقد مكتب التنسيق
الدكتور طارق رحمى يتفقد مكتب التنسيق

طلاب وأولياء أمور أثناء كتابة الرغبات
طلاب وأولياء أمور أثناء كتابة الرغبات

طالب يكتب رغبات التنسيق
طالب يكتب رغبات التنسيق

طالبة تقم أوراقها للتنسيق
طالبة تقم أوراقها للتنسيق

التنسيق الإلكترونى
التنسيق الإلكترونى

مجموعة من الطالبات أثناء التقديم
مجموعة من الطالبات أثناء التقديم

إستلام أوراق الطلاب
إستلام أوراق الطلاب

توجيه الطلاب لكتابة الرغبات بشك صحيح
توجيه الطلاب لكتابة الرغبات بشك صحيح

 


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