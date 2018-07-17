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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:59 م
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صور..مظاهرة أمام البرلمان البريطانى لرفض "بريكسيت"

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:05 م
صور..مظاهرة أمام البرلمان البريطانى لرفض "بريكسيت" متظاهرون بريطانيون ضد "بركسيت"
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهد مقر البرلمان البريطانى تظاهرة، اليوم الثلاثاء، من قبل عدد من المواطنين المؤيدين للبقاء فى الاتحاد الأوروبى، وذلك على خلفية حالة الانقسام التى ضربت الساحة السياسية البريطانية مؤخرا.

كانت الحكومة البريطانية قد شهدت انقساما حادا مؤخرا جراء قبول رئيسة الوزراء تيريزا ماى للاحتفاظ باتفاقات التجارة مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وكذلك البقاء تحت ولاية محكمة العدل الأوروبية، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار مثل هذا القرار على أنه تحايل على رغبة الأغلبية التى صوتت لصالح خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى

مواطن أوروبى يرفع علم الاتحاد الأوروبى أمام البرلمان البريطانى
مواطن أوروبى يرفع علم الاتحاد الأوروبى أمام البرلمان البريطانى

 

متظاهرون ضد بريكسيت أمام البرلمان البريطانى
متظاهرون ضد بريكسيت أمام البرلمان البريطانى

 

أعلام الاتحاد الأوروبى واللافتات تزين المنطقة المحيطة بالبرلمان البريطانى
أعلام الاتحاد الأوروبى واللافتات تزين المنطقة المحيطة بالبرلمان البريطانى

 

لافتة مناهضة لـ"بريكسيت" والرئيس الروسى فلاديمير بوتين
لافتة مناهضة لـ"بريكسيت" والرئيس الروسى فلاديمير بوتين

 

مواطن يرفض البريكسيت
مواطن يرفض البريكسيت

 


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