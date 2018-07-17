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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:41 ص
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صور.. مظاهرات فى واشنطن ضد تصريحات ترامب خلال قمته مع بوتين

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:52 ص
صور.. مظاهرات فى واشنطن ضد تصريحات ترامب خلال قمته مع بوتين مظاهرات فى واشنطن ضد تصريحات ترامب
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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تظاهر اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين الأمريكيين، ضد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال القمة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

ورفع المتظاهرون لافتات وصفوا خلال الرئيس الأمريكى بالكذاب والخائن لمنصب الرئاسة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقى بأعضاء الكونجرس بعدما انتقد كثير مهم أداءه فى قمة جمعته أمس الاثنين، بنظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى.

ولم يفصح البيت الأبيض عمن سيحضر القمة أو عن موضوعها. وهى النشاط الوحيد على جدول أعمال ترامب اليوم الثلاثاء.

 

 

مظاهرات فى البيت الأبيض
مظاهرات فى البيت الأبيض

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

جانب من مظاهرات البيت الأبيض
جانب من مظاهرات البيت الأبيض

 

جانب من المتظاهرين
جانب من المتظاهرين

 

المتظاهرون يصفون ترامب بالكاذب
المتظاهرون يصفون ترامب بالكاذب

 


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