صور.. مظاهرات فى واشنطن ضد تصريحات ترامب خلال قمته مع بوتين

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

تظاهر اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين الأمريكيين، ضد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال القمة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

ورفع المتظاهرون لافتات وصفوا خلال الرئيس الأمريكى بالكذاب والخائن لمنصب الرئاسة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقى بأعضاء الكونجرس بعدما انتقد كثير مهم أداءه فى قمة جمعته أمس الاثنين، بنظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى.

ولم يفصح البيت الأبيض عمن سيحضر القمة أو عن موضوعها. وهى النشاط الوحيد على جدول أعمال ترامب اليوم الثلاثاء.



مظاهرات فى البيت الأبيض



جانب من المظاهرات



جانب من مظاهرات البيت الأبيض



جانب من المتظاهرين