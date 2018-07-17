صور.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات باستاد برج العرب قبل مباراة الأهلى

الإسكندرية – أسماء على بدر

تفقد اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية خدمات تأمين مباراة النادى الأهلى المصرى وتاونشيب البتسوانى فى دورى المجموعات الأفريقى بالجولة الثالثة باستاد برج العرب.

وكانت قد كثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط استاد برج العرب لتأمين دخول الجماهير وتعزيز الإجراءات الأمنية ووجود تشكيلات أمنية، مع وضع خطط أمنية لتأمين مسارات أتوبيس لاعبى الفريقين، خاصة النادى الضيف.

حيث تم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد، عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور، وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الأستاد، ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة، كما كلفت إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد، إضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الإستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للإستاد من الداخل ومحيطه الخارجى .

كما اشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة، وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للإستاد، ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات .

وذلك بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن مع التشديد على ألا يسمح بدخول أى شخص لحضور المباراة غير حاملى التذاكر والدعوات المصرح لهم بالدخول، وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكرة المصرى .

كما تم التنسيق مع إدارة الإستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة .

كما أكد على تواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانياً لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة .



مدير أمن الإسكندرية يتفقد خدمات تأمين استاد برج العرب



مدير أمن الإسكندرية يتفقد خدمات تأمين استاد برج العرب



مدير أمن الإسكندرية يتفقد خدمات تأمين استاد برج العرب