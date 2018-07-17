صور.. محافظ الأقصر يستقبل وفدا من غرفة السياحة البلجيكية

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، كلا من آنا صوفيا سكرتير عام غرفة السياحة البلجيكية وفابيانا بيير عضو الغرفة وصاحبة شركة Espace Voyage والوفد المرافق، لمناقشة استعدادات محافظة الأقصر لإقامة مؤتمر اتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV المقرر انعقاده 28 من سبتمبر المقبل.

وأوضحت فابيانا بيير مسئولة تنظيم المؤتمر، أن الوفد زار الأقصر فى رحلة استطلاعية لتحديد الأماكن الملائمة لإقامة فعاليات المؤتمر، كما تم التنسيق مع كل من مسئولى شرطة السياحة والآثار ومسئولى وزارات السياحة والآثار، لإقامة مؤتمر إتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV يوم 28 من سبتمبر المقبل وعلى مدار 4 أيام بمحافظتى الأقصر وأسوان، وقد وقع الاختيار على محافظة الأقصر لما تتمتع به من مقومات سياحية كبرى، ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر ما يزيد عن 400 من أصحاب شركات السياحة والسفر البلجيكية، حيث يستهدف المؤتمر تحقيق التنشيط السياحى على مستوى الجانبين المصرى والبلجيكى.

وزار الوفد المعالم الأثرية بالبرين الشرقى والغربى، ومن المقرر أن يسافر أعضاء الوفد إلى أسوان لاستكمال الرحلة الاستطلاعية.

من جانبه رحب محافظ الاقصر بأعضاء الوفد وأكد على مناقشة كافة الاستعدادات مع كافة الجهات المسئولة لضمان نجاح المؤتمر والخروج بالنتائج المرجوة منه.



