video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الأقصر يستقبل وفدا من غرفة السياحة البلجيكية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:27 م
صور.. محافظ الأقصر يستقبل وفدا من غرفة السياحة البلجيكية محافظ الأقصر يستقبل وفد من غرفة السياحة البلجيكية
الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، كلا من آنا صوفيا سكرتير عام غرفة السياحة البلجيكية وفابيانا بيير عضو الغرفة وصاحبة شركة Espace Voyage والوفد المرافق، لمناقشة استعدادات محافظة الأقصر لإقامة مؤتمر اتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV المقرر انعقاده 28 من سبتمبر المقبل.

وأوضحت فابيانا بيير مسئولة تنظيم المؤتمر، أن الوفد زار الأقصر فى رحلة استطلاعية لتحديد الأماكن الملائمة لإقامة فعاليات المؤتمر، كما تم التنسيق مع كل من مسئولى شرطة السياحة والآثار ومسئولى وزارات السياحة والآثار، لإقامة مؤتمر إتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV يوم 28 من سبتمبر المقبل وعلى مدار 4 أيام بمحافظتى الأقصر وأسوان، وقد وقع الاختيار على محافظة الأقصر لما تتمتع به من مقومات سياحية كبرى، ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر ما يزيد عن 400 من أصحاب شركات السياحة والسفر البلجيكية، حيث يستهدف المؤتمر تحقيق التنشيط السياحى على مستوى الجانبين المصرى والبلجيكى.

وزار الوفد المعالم الأثرية بالبرين الشرقى والغربى، ومن المقرر أن يسافر أعضاء الوفد إلى أسوان لاستكمال الرحلة الاستطلاعية.

من جانبه رحب محافظ الاقصر بأعضاء الوفد وأكد على مناقشة كافة الاستعدادات مع كافة الجهات المسئولة لضمان نجاح المؤتمر والخروج بالنتائج المرجوة منه.

 

محافظ الأقصر يستقبل وفد من غرفة السياحة البلجيكية (1)
 
 
محافظ الأقصر يستقبل وفد من غرفة السياحة البلجيكية (2)
 

 

محافظ الأقصر يستقبل وفد من غرفة السياحة البلجيكية (3)
 
محافظ الأقصر يستقبل وفد من غرفة السياحة البلجيكية (4)
 
محافظ الأقصر يستقبل وفد من غرفة السياحة البلجيكية (5)
 
محافظ الأقصر يستقبل وفد من غرفة السياحة البلجيكية (6)
 
محافظ الأقصر يستقبل وفد من غرفة السياحة البلجيكية (7)
 
محافظ الأقصر يستقبل وفد من غرفة السياحة البلجيكية (8)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة ترسل خطاب شكر لمحافظة الأقصر لارتفاع نسبة الاستجابة للشكاوى

فيديو وصور.. محافظ الأقصر يبحث توصيل خطوط الغاز لمنطقة البغدادى الصناعية

الاقصر

اخبار الاقصر

شركات السياحة البلجيكية

اخبار مصر

مؤتمر للسياحة البلجيكية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة