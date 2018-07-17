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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:59 م
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صور.. ماكرون يبدأ "مرحلة جديدة" مع اتحادات أصحاب الأعمال

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:23 م
صور.. ماكرون يبدأ "مرحلة جديدة" مع اتحادات أصحاب الأعمال خلال اللقاء
رويترز
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قال الاتحاد العام للشركات الصغيرة والمتوسطة (سى.بى.إم.إى) فى فرنسا إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ الاتحادات أصحاب الأعمال ورؤساءها اليوم الثلاثاء بأن العام الثانى من حكمه سيكون بمثابة "مرحلة جديدة" سيعمل خلالها على استشارتهم بدرجة أكبر.

وكان ماكرون تجاهل إلى حد بعيد مطالب اتحادات أصحاب الأعمال خلال عامه الأول في الحكم.

وقال فرانسوا إيسالين رئيس الاتحاد للصحفيين بعد لقائه مع ماكرون فى قصر الإليزيه "الرئيس قال: فى أول عام من رئاستى كان على حل مواقف محددة وكنت أتحرك بسرعة. كان هذا قرارى ولا أعتذر عنه".

ونقل إيسالين عن ماكرون قوله "الآن أبدأ مرحلة جديدة سيكون على خلالها الاعتماد بدرجة أكبر على شركاء المجتمع".

خلال الاجتماع بين ماكرون ومسئولى الاتحاد
خلال الاجتماع بين ماكرون ومسئولى الاتحاد

 

ماكرون فى حوار مع مسئولى الاتحاد
ماكرون فى حوار مع مسئولى الاتحاد

 

أحد مسئولى الاتحاد بعد حضوره الاجتماع
أحد مسئولى الاتحاد بعد حضوره الاجتماع

 

فيليب مارتينيز أحد المسئولين بالاتحاد
فيليب مارتينيز أحد المسئولين بالاتحاد

 

مارتينيز أمام الإليزيه
مارتينيز أمام الإليزيه

 

تصريحات صحفية فى أعقاب اللقاء
تصريحات صحفية فى أعقاب اللقاء

 

أحد الحضور يدلى بتصريحات إعلامية بعد اللقاء مع ماكرون
أحد الحضور يدلى بتصريحات إعلامية بعد اللقاء مع ماكرون

 


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