صور.. سفينة إنقاذ تنتشل جثتى امرأة وطفل عالقتين بحطام زورق غارق قبالة ليبيا

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انتشلت السفينة "أوبن آرمز"، وهى سفينة إسبانية تعمل لأهداف إنسانية، اليوم الثلاثاء، جثتى مهاجرة وطفل ميت كانتا طافيتين فوق حطام زورق فى عرض البحر.

وقال أوسكار كامبس، مؤسس المنظمة غير الحكومية، إن خفر السواحل الليبيين كانوا قد أنقذوا حوالى 158 مهاجرا من الزورق الغارق لكنهم تركوا الجثث فى البحر فوق الحطام. وعثر أفراد طاقم السفينة على شخص ثالث كان قد تُرك فى الزورق على قيد الحياة ونقلوه إلى بر الأمان.

وقال كامبس إن ما حدث هو نتيجة مباشرة لعدم السماح لسفن المنظمات غير الحكومية بالعمل فى البحر المتوسط.

ويقود وزير الداخلية اليمينى المتطرف فى إيطاليا ماتيو سالفينى حملة شعواء لإبعاد سفن الإنقاذ الإنسانية عن الموانئ الايطالية.

ويقول إنه يتعين على الدول الأوروبية أن تجد سبيلا لمنع المهاجرين قبل مغادرة أفريقيا أو إعادة القوارب التى تحمل طالبى اللجوء إلى الموانئ التى أتوا منها، بما فى ذلك الموانئ الليبية.



أحد الضحايا



انتشال أحد الجثث



انتشال الجثث



ضحايا الهجرة غير الشرعية



قوات الإنقاذ تنتشل جثث ضحايا القارب



قوات الإنقاذ فى إسبانيا