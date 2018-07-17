صور.. حرائق تجتاح عدة غابات بالسويد والسلطات تناشد السكان بإغلاق النوافذ

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

اندلعت حرائق هائلة، اليوم الثلاثاء فى عدد من الغابات بعدة مناطق من السويد وحثت فرق الإنقاذ جميع المواطنين على البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب ومخارج التهوية.

وتباشر قوات الدفاع المدنى محاولات الإطفاء بمشاركة من هئية الطيران المدنى، كاما انتشرت قوات الإنقاذ لإسعاف أى مصاب جراء الحرائق.

يذكرأن، دمرت حرائق الغابات عشرات المنازل وأجبرت الآلاف من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية على الإجلاء.



أدخنة متصاعدة



ألسنة اللهب على طول الطرقات



انتشار هائل للنيران



جانب من الحرائق



جانب من محاولات الإطفاء



حرائق الغابات فى السويد



محاولات الإطفاء