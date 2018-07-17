صور..تكريم "هاجر البتانونى" ابنة كفر الشيخ الأولى على الثانوية بالإمارات

كفر الشيخ – محمد سليمان

حصلت الطالبة المصرية "هاجر محمد أحمد إبراهيم البتانوني" ابنة قرية أبوطبل التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوى بمركز كفر الشيخ، على المركز الأول على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة فى التعليم العام المسار العام "التوجيهي" "الثانوية العامة"، واستقبلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن الأوائل من الطلبة والطالبات فى قصر البحر، وعدد من القيادات التعليمية والتربوية، لتهنئتهم بهذا التفوق الكبير، وعبرت الطالبة المصرية عن شكرها وتقديرها العميق لعائلتها، مهدية تفوقها إلى الشعب المصري العظيم .

حضر اللقاء وحفل التكريم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، وحسين بن إبراهيم الحمادى وزير التربية والتعليم٬ وجميلة بنت سالم مصبح المهيرى وزيرة دولة لشئون التعليم العام٬ والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسى وزير دولة لشئون التعليم العالى والمهارات المتقدمة، والدكتور على راشد النعيمى رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبى.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الطلبة، وجميع الطلاب المتفوقين، وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز، الذى جاء ثمرة الاجتهاد والمثابرة وتعاون الأسرة مع المؤسسات التعليمية، متمنيا لهم مواصلة التفوق وبذل المزيد من الجهود فى مسيرتهم الدراسية وحياتهم العلمية.

وقالت "هاجر محمد أحمد إبراهيم البتانوني"، إنها تدرس بمدرسة الهلاليات للتعليم الأساسى والثانوية للبنات فى الشارقة، وحصلت على 99,06% "، وأنها تتوجه بالشكر والتقدير لعائلتها التى دعمتها ووفرت لها كل الظروف للنجاح والتفوق، ومدرستها، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر بمعدل 3 ساعات يومياً، كى لا تتراكم عليها الدروس، وتتمنى أن يكون تخصصها علوم القرآن فى جامعة الشارقة، مؤكدة أنها تهدى هذا النجاح والتفوق إلى الشعب المصرى العظيم تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسى .