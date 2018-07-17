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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:00 م
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صور .. تعرف على خطة محافظ الغربية لرصف شوارع حى أول وثان المحلة الكبرى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:15 م
صور .. تعرف على خطة محافظ الغربية لرصف شوارع حى أول وثان المحلة الكبرى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربيه - محمد طارق
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أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أنه تم رصف ورد الشيء لأصلة لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحى أول وثان المحلة الكبرى بإجمالى تكلفه قدرها 5 مليون، و600 ألف جنيه.

وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمتابعه رصف شارع العشرى، والذكى، بمنطقة السبع بنات، وشارع مزلقان العلو بمنطقه العلو، وشارع أحمد جبر بمنشية البكرى وشارع محمد ذكى بالمنشية الجديدة وشارع البيطار بصندفا وشارع سكة زفتى العمومى وإمتداد شارع النصر من ناحية مصنع الجندى وشارع بلال بن رياح وشارع الجهاد بالسكة الوسطى وشارع المحمدى الجمال منطقة أبو دراع وشارع حسنى السقا منطقة الششتاوى وشارع البساينة وشارع سعد زغلول، وشارع عبد الوهاب بصندفا، وشارع يحيى عبد الرحمن بالجمهورية، ومزلقان الجمهورية وشارع ميدان أبو حشيش بصندفا.

كما تم ترميم شارع البحر بالمحلة الكبرى، وشارع محمود نصر وأبو هرجه منطقة أبو راضى، وشارع كميدار للسياحة وشارع أحمد حسين من شكرى القوتلى وشارع جسر الملاح، وميدان النصر وشارع مصنع أبو السباع، وشارع الشهيد بالسكة الوسطى، وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لجميع الجهات المعنية بسرعة دخول جميع المرافق حتى يتم رصف جميع الشوارع بعد دخول جميع المرافق لها وكذا أيضاً الحفاظ على نظافة الشوارع ورفع القمامة أول بأول.

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (2)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (3)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها 

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (4)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها 

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (5)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (6)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (7)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (8)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها 

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (9)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها 

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (10)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها 

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (11)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (12)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (13)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (14)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (15)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (16)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها 

 

تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها (17)
تكلفة وأسماء شوارع محافظة الغربية التى تم رصفها 

 


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