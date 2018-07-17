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صور.. الداخلية تداهم أخطر البؤر الإجرامية بقنا وتضبط 253 قطعة سلاح

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:08 م
صور.. الداخلية تداهم أخطر البؤر الإجرامية بقنا وتضبط 253 قطعة سلاح جانب من الحملة الأمنية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، استهداف العناصر الإجرامية، وتمكن خلال أسبوعين من ضبط " 253 قطعة سلاح نارى، 13 قضية مخدرات، تنفيذ 58678 حكم قضائى، 411 من العناصر الإجرامية الخطرة.
 
جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود ومواصلة توجيه الحملات الأمنية التى تستهدف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر المتورطة فى ارتكاب الجرائم لاسيما المشهور عنها الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة وكذا ملاحقة وضبط المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم  والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية، بالإضافة إلى استهداف الخصومات الثأرية.
 
وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالإشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى بعدة حملات مكبرة استهدفت مناطق (أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة - السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا) وذلك خلال الفترة من 7 حتى 16 الجارى، حيث أسفرت جهودها عن ضبط  (253) قطعة سلاح نارى عبارة عن ( 5 رشاش ، 85 بندقية آلية ، 4 بنادق رصاص ، 73 بندقية خرطوش ، 10 طبنجات ، 76 فرد محلى الصنع ، 83 طلقة مختلفة الأعيرة ) بحوزة 165 متهما.
 
وتم تنفيذ (58678) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5411) محكوم عليه ( 452 حكم جناية من بينها حكم بالإعدام ، 16 حكم بالمؤبد  – 11542 حكم حبس جزئى ومستأنف 35220 حكم غرامة – 11464 حكم مخالفة ) وضبط  13 قضية مخدرات بلغت المضبوطات ( 2.675 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 4078 قرص مخدر - 450 جرام من مخدر البانجو - 400 جرام من مخدر الأفيون ) بحوزة 13متهما .
 
وتم استهداف طرفى خصومة ثأرية بين ثلاث عائلات بدائرة مركزى شرطة نجع حمادى ودشنا، وأسفرت عن ضبط  رشاش وضبط  13 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وتحرير  ( 10766) مخالفة مرورية متنوعة ، ( 292 ) دراجة نارية بدون لوحات.
 
 
وبلغ إجمالى العناصر الإجرامية الخطرة التى تم ضبطها ( 411 عنصر ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين .. وجارى استمرار الحملات .
 
حملة امنية والمضبوطات بقنا (1)
المتهمين والمضبوطات بقنا 

 
حملة امنية والمضبوطات بقنا (3)
جانب من الحملة الأمنية 

حملة امنية والمضبوطات بقنا (4)
الحملة الأمنية 

حملة امنية والمضبوطات بقنا (5)
جانب من الحملة الأمنية

حملة امنية والمضبوطات بقنا (6)
المتهمين

حملة امنية والمضبوطات بقنا (7)
حملة أمنية

 


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