صور.. الأمير هارى وزوجته ميجان يزوران معرضا لنيلسون مانديلا فى لندن

رويترز

زار الأمير هارى وزوجته ميجان معرضا أقيم بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الزعيم ورئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا اليوم الثلاثاء.

والتقى دوق ودوقة ساسكس مع أصدقاء وأسرة الزعيم الذى حارب التمييز العنصرى فى بلده وتوفى فى عام 2013 ومنهم حفيدته زاماسوازى دلاميني-مانديلا.

وتحدثا أيضا مع أندرو ملانجينى (92 عاما) الذى قضى قرابة ثلاثة عقود فى سجن جزيرة روبن مع مانديلا.



الأمير هارى وزوجته ميجان يزوران معرضا لنيلسون مانديلا فى لندن

كان الأمير هارى زار زنزانة مانديلا أثناء زيارة قام بها لجنوب أفريقيا فى عام 2015.

وأقيم المعرض بأشكال متنوعة فى أنحاء متفرقة من العالم منها ستة أسابيع فى مجلس مدينة باريس عام 2013.

وقال سيلو هاتانج الرئيس التنفيذى لمؤسسة نلسون مانديلا "لندن كانت عاصمة الدولة المستعمرة لجنوب أفريقيا وفى نفس الوقت كانت مركز الكفاح العالمى ضد التمييز العنصرى. كما كانت أيضا مقرا لبعض أكثر خطب نلسون مانديلا إلهاما".

والمعرض المقام فى ساوثبانك سنتر فى لندن مفتوح مجانا للجمهور ومستمر حتى يوم 19 أغسطس.



الأمير هارى وميجان ماركل



جانب من الزيارة



زيارة الأمير هارى وميجان ماركل لمعرض نيلسون مانديلا



ميجان ماركل