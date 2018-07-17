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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:58 ص
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صور.. إصابة 22 شخصا فى سقوط حمم بركانية على سفينة بولاية هاواى الأمريكية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:34 ص
صور.. إصابة 22 شخصا فى سقوط حمم بركانية على سفينة بولاية هاواى الأمريكية سقوط حمم بركانية
هونولولو (رويترز)
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ذكر مسؤولو الإطفاء أن كتلة من الحمم البركانية سقطت على سفينة سياحية قبالة جزيرة بيج آيلاند فى هاواى أمس الاثنين، فأصابت ما لا يقل عن 22 شخصا فيما يمثل أكبر عدد من المصابين فى أحدث ثورة لبركان كيلاويا.

وقال داروين أوكيناكا رئيس إدارة الإطفاء بمقاطعة هاواى إن امرأة كُسرت ساقها عندما سقطت "قنبلة من الحمم" على سطح السفينة لتخترقه وتصل إلى منطقة جلوس الركاب.

سقوط حمم بركانية
سقوط حمم بركانية

وأضاف أن السفينة تمكنت مع العودة إلى مينائها فى هيلو بعد أقل من ساعة، وأن ثلاثة من المصابين نقلوا فى سيارة إسعاف إلى مستشفى محلى، وأبلغ رويترز بالهاتف بأن ما لا يقل عن 9 آخرين إصاباتهم طفيفة نقلوا فى مركبة خاصة إلى المستشفى وبأن المسعفين يعالجون 10 آخرين فى الميناء.

وتحقق الشرطة المحلية وشرطة الولاية وإدارة الأراضى والموارد الطبيعية فى هاواى فى الحادث الذى وقع بعد قليل من الفجر (بالتوقيت المحلى) قرب الحافة الشرقية لبيج آيلاند، حيث تتدفق الحمم من البركان الثائر منذ 10 أسابيع فى المحيط منذ مطلع يونيو.

وكان البركان دمر مئات المساكن قبل أسابيع فى منطقة كابوهو، فضلا عن ابتلاعه مئات المنازل الواقعة بالقرب منه.

جانب من الحمم البركانية
جانب من الحمم البركانية

 

جانب من سقوط الحمم البركانية
جانب من سقوط الحمم البركانية
 
 
حمم بركانية بولاية هاواى البركانية
حمم بركانية بولاية هاواى البركانية

 


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