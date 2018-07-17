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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:00 م
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صور.. "أوبن أرمز" تنقذ عدد من مهاجرين أفارقة من الغرق فى البحر المتوسط

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:03 م
صور.. "أوبن أرمز" تنقذ عدد من مهاجرين أفارقة من الغرق فى البحر المتوسط سفينة أوبن أرمز
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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تمكن الزورق الإسبانى "أوبن آرمز"، من انقاذ عدد من المهاجرين الأفارقة، الذى غرقوا فى البحر المتوسط بالقرب من أسبانيا، خلال محاولتهم للدخول إلى الأراضى الأسبانية، والهروب من قوات حرس السواحل.

كما انتشل فريق الإنقاذ كذلك عدد من الجثث. وتعد أزمة الهجرة هى أحد أكثر الأزمات المثيرة للجدل فى المرحلة الراهنة، بسبب الخلافات الأوروبية حول كيفية التعامل مع الأزمة.

قائد السفينة مع أحد أعضاء الفريق
قائد السفينة مع أحد أعضاء الفريق

 

أعضاء العمل بسفينة الإنقاذ
أعضاء العمل بسفينة الإنقاذ

 

قائد السفينة مع بداية رحلة الإنقاذ
قائد السفينة مع بداية رحلة الإنقاذ

 

محاولات لإسعاف إحدى المهاجرات
محاولات لإسعاف إحدى المهاجرات

 

فريق الإنقاذ ينقلون المهاجرة الإفريقية لإنقاذها
فريق الإنقاذ ينقلون المهاجرة الإفريقية لإنقاذها

 

أحد المسعفين يحاول طمأنة المهاجرة
أحد المسعفين يحاول طمأنة المهاجرة

 

فريق من المسعفين يلتفون حول المهاجرة الإفريقية
فريق من المسعفين يلتفون حول المهاجرة الإفريقية

 

مهاجرة إفريقية
مهاجرة إفريقية

 

أحد عضوات فريق الإنقاذ تراقب المنطقة التى شهدت غرق أحد زوارق المهاجرين
أحد عضوات فريق الإنقاذ تراقب المنطقة التى شهدت غرق أحد زوارق المهاجرين

 

أحد أعضاء فريق الإنقاذ مع المهاجرة
أحد أعضاء فريق الإنقاذ مع المهاجرة

 

سفينة أوبن أرمز
سفينة أوبن أرمز

 

جثة أحد الضحايا
جثة أحد الضحايا

 


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أوبن أرمز

أسبانيا

المهاجرين الأفارقة

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