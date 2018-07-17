صور.. أهالى أبنوب بأسيوط يشكون توقف مشروع الصرف الصحى منذ 14 عاما

أسيوط – هيثم البدرى

يعانى أهالى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط من عدم انتهاء مشروع الصرف الصحى حتى الآن بالرغم من أن المشروع بدأ منذ عام 2004 أى مر على البدء فيه 14 عاما حتى الآن وما زال المشروع لم ينته، الأمر الذى جعل عددا كبيرا من أهالى المركز يبحثون عن بديل عن الصرف والبيارات التى يتم كسحها كل أسبوع بأكثر من 70 جنيها للمرة الواحدة.

واتجه عدد كبير من الأهالى إلى عمل ما يسمى " الأيسونات " وهى عبارة عن مواسير للصرف الصحى وحفر ينته إلى المياه الجوفية بحيث يضمن تفريغ مياه الصرف الصحى دون عودة وهو ما زاد من حالات الإصابات بعدد كبير من الأمراض وخاصة فى بعض المناطق التى يعتمد أهلها على مياه الآبار الجوفية للشرب ويستخدمون الطلمبات الحبشية وماكينات الرى.

يقول سعد رمضان، مدرس، إن مركز أبنوب واحد من المراكز ذات الأعداد السكانية الكبيرة وخاصة مدينة أبنوب، ويعانى المواطنون من مشكلات البنية التحتية ولكن أهمها مشكلة الصرف الصحى التى باتت صداعا فى رأس كل الأهالى فى المركز وأصبحت المنازل فى قبضة الجمعيات الأهلية التى تقوم بسحب مياه الصرف عن طريق سياراتها، وبعض الجرارات التى تعمل بالمخالفة فضلا عن التلوث البيئى الناتج من عمليات النقل وخاصة فى الشوارع الضيقة والأحياء التى أصيب أطفالها بالأمراض والأوبئة الناتجة عن الروائح الكريهة وعمليات نقل مياه الصرف الصحى.

ومن جهته قال أحد مهندسى الشركة المنفذة للمشروع، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مشروع الصرف الصحى بدأ فى مدينة أبنوب عام 2004 وحتى الآن وصلنا إلى نسب تنفيذ 90% وخلال هذه المدة منذ بدء المشروع وحتى الآن تواجه المشروع عدد من المشكلات التى تسببت فى توقف المشروع لسنوات منها معوقات خاصة بالبنية التحتية ومواسير المياه وأمور متعلقة بالميزانية وأخرى بسبب الظروف السياسية والثورات وأحوال البلد الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، ومنها أيضا اعتراضات الأهالى لعدم مرور الصرف فى بعض المناطق نظرا لضيق الشوارع تخوفا من أن يتسبب الحفر فى انهيارات للمنازل، وحدوث بعض التعديلات، والتحويلات فى مسار خطوط الصرف.

وأضاف المهندس أنه ما زالت هناك عقبات تواجه المشروع فيما يخص مرور خطوط الرفع من على الترع والكبارى والمصارف عند الترعة المارة خلف عمارات الشيخ حسن وغيرها من الترع، مشيرا إلى أن المشروع لن ينته فى 2018 أيضا بسبب هذه العقبات.

وقال مصدر بمجلس مدينة أبنوب إنه توقف مشروع الصرف الصحى المستمر حرم المدينة من بعض الخدمات الأساسية وخطط الرصف السنوية لبعض الشوارع الرئيسية لعدم الانتهاء من الصرف حتى الآن حتى أن هناك مناطق بأكملها لم يدخل لها الغاز الطبيعى بسبب الصرف أيضا.



أحد العمال اثناء تنظيف مواسير الصرف الصحى



أعمال الحفر للمشروع



مياه المجارى تملأ الشوارع



بعض أعمال مشروع الصرف الصحى



مياه المجارى فى الشوارع الرئيسية



مواسير الصرف الصحى



أعمال الحفر



مياه الصرف تطفح بالشوارع