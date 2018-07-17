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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:58 م
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صندوق النقد: حرب ترامب التجارية تكبد الاقتصاد العالمى خسارة 430 مليار دولار

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:03 م
صندوق النقد: حرب ترامب التجارية تكبد الاقتصاد العالمى خسارة 430 مليار دولار كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى
كتبت رباب فتحى
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حذر صندوق النقد الدولى من أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم قد يكلف الاقتصاد العالمى 430 مليار دولار، فى حين أن أمريكا "معرضة بشكل خاص" لحرب تعريفة جمركية متصاعدة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. 
 
وفى توبيخ لدونالد ترامب، قالت المنظمة التى تتخذ من واشنطن مقرا لها، إن التهديدات الحالية التى تفرضها الولايات المتحدة وشركائها التجاريين قد تؤدى إلى خفض النمو العالمى بنسبة تصل إلى 0.5% بحلول عام 2020، أو ما يعادل 430 مليار دولار من الناتج المحلى الإجمالى فى جميع أنحاء العالم.
 
وقالت صحيفة "الجارديان"، إن ترامب رفع المخاطر فى نزاعه التجارى المتصاعد مع الصين الأسبوع الماضى باقتراح 10% من الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من السلع الصينية التى دخلت البلاد، إضافة إلى 34 مليار دولار من الرسوم الجمركية التى فرضت رسميا على بكين فى بداية الشهر. وسارعت الحكومة الصينية التى ردت على أول موجة من التعريفات الجمركية الأمريكية بتدابير مماثلة إلى التحذير من المزيد من الانتقام أمس الاثنين.
 
 

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صندوق النقد الدولى: الحرب التجارية أشد خطرا على الولايات المتحدة

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