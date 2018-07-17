"صحة شمال سيناء" تنفذ دورة تدريبية عن إنعاش القلب والرئتين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن أنه تفعيلا لبروتوكولات التعاون المشترك بين المصالح الحكومية ومديرية الصحة تم اليوم عقد دورة تدريبية على انعاش القلب والرئتين بالقاعة الكبرى بمستشفى العريش العام لمجموعة من المعلمين بمديرية التربية والتعليم.

وقدم الدكتور محمد العبد الشوربجى، مدير إدارة المستشفيات محاضرة تناولت التدريب النظرى والعملى على كيفية القيام (بإسعاف ) انعاش المصاب بتوقف القلب أو الرئتين.

وقدمت آمال شحاتة مشرفة الجودة بالمديرية، وأحمد ضيف الله مسعف بمرفق إسعاف العريش، تدريبا عمليا للمتدربين.