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صحة دمياط : لا وجود لسمكة الأرنب السامة بأسواق المحافظة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:38 م
صحة دمياط : لا وجود لسمكة الأرنب السامة بأسواق المحافظة سمكة الأرنب - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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أكدت مديرية الصحة بدمياط ، أنه بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الأمن والطب البيطرى والثروة السمكية وكافة الجهات المعنية بدمياط ، قامت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالمرور الدورى على الأسواق السمكية بكافة أرجاء المحافظة، كما تم سحب عينات دورية من الأسماك وإرسالها للتحليل بالمعامل الإقليمية والمركزية ولم ترد اى نتائج لوجود هذا النوع من الاسماك السامة بالأسواق "سمكة الأرنب".

وأضافت أنه لم يرد لمديرية الصحة اى بلاغات من المستشفيات بالمحافظة عن وجود حالات تسمم من تناول هذه الأسماك السامة.

وتطمئن مديرية الصحة كافة المواطنين بمحافظة دمياط أنه وحتى تاريخه لم يكتشف اى وجود لسمكة الأرنب خلال حملات مديرية الصحة بمحافظة دمياط ولا يوجد حالات وفيات بسبب هذه الأسماك الغير موجودة بالأسواق.

وأضافت الصحة فى بيان أن الحملات وأخذ العينات مستمر بالتعاون مع كافة الجهات الامنية والتنفيذية.


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