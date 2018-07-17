شاهد.. لو عندك سؤال كيف توجهه للسيسى ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"

كتب محمد الجالى

فتح اليوم الثلاثاء، باب تلقّى الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" في إطار المؤتمر الوطنى السادس للشباب، خلال الفترة من 17 يوليو وحتى يوم 24 يوليو الجارى، وفق ما أعلنت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقعيّ فيسبوك وتويتر، وكذلك الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب.

ويوضح الفيديو الذى ينشره "اليوم السابع"، تفاصيل فتح باب تلقّى الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"، استعدادا لانعقاد المؤتمر تحت قبة جامعة القاهرة.

وتأتي المبادرة تلك المرة بشكلٍ مختلف، حيث ستكون الأسئلة موجّهة من شباب جامعات مصر إلى الرئيس، وذلك في إطار المؤتمر الوطني السادس للشباب، والمفترَض انعقاده أواخر شهر يوليو الجارى. حيث سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالطلاب من جميع ومُختلَف الجامعات المصرية.

وكذلك فإن الجديد فى هذه المبادرة، أنها ستتيح فرصة الحضور لمَن سيتم اختيار سؤاله، وأشارت الصفحة إلى أنه سيتم تلقّى كافة الأسئلة على الرابط: www.askthepresident.net

وانطلقت مبادرة "اسأل الرئيس" للمرة الأولى في إبريل عام 2017 كأحد فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، ثم أصبحت بعد ذلك جزءاً ثابتاً وأساسياً من المؤتمرات الوطنية للشباب. حيث تأتي المبادرة كإحدى أدوات التواصل المباشر بين الرئيس وبين جموع الشعب المصرى، كما تشهد مساحة كبيرة ولا محدودة من حرية التواصل والنقاش والشفافية التى تحرص عليها القيادة السياسية المصرية.