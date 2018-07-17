شاهد.. كيف علق كاريكاتير إسرائيلى على قمة "بوتين ـ ترامب"

كتب - هاشم الفخرانى

اهتمت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية على اللقاء الذى جمع أمس بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى العاصمة الفنلدندية "هلسنكى"، حيث ناقش العديد من الملفات من بينها الملف السورى والنووى الإيرانى .

ورسمت الصحيفة الإسرائيلية كلا من ترامب وبوتين على شكل لاعبى كرة قدم وبينهما الكرة الأرضية، وعلقت الصحيفة على اللقاء بـ"انتهاء مونديال كرة القدم وبداية المونديال الحقيقى فى العالم".



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وأبلغ "بوتين" نظيره الأمريكى"ترامب" باستعداد بلاده لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية (ستارت) التى ينقضى أجلها عام 2021.

وقال بوتين فى مقابلة تليفزيونية لشبكة فوكس نيوز فى أعقاب قمة جمعته بترامب "أكدت للرئيس ترامب على استعداد روسيا لتمديد هذه المعاهدة وإطالة أمدها لكن علينا الاتفاق على التفاصيل أولا، لأن لدينا بعض الأسئلة لشركائنا الأمريكيين".

وأضاف "نعتقد أنهم ليسوا ملتزمين تمام الالتزام بالمعاهدة، لكن الخبراء هم الذين يحددون ذلك".