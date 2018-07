س و ج.. كل ما تريد معرفته عن واقعة استدعاء صحفى خلال مؤتمر بوتين وترامب

انطلقت أمس الاثنين، القمة الأمريكية الروسية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين بالعاصمة الفنلندية هلسنكى، وسط إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من اللقاء فى شوارع العاصمة.

وشهدت القمة بين الرئيسين الأمريكى والروسى أمس الاثنين، واقعة استدعاء لأحد الصحفيين خلال اللقاء من قبل الأمن الفنلندى، وإخراجه عنوة من قاعة المؤتمر الصحفى.

ويقدم اليوم السابع أبرز المعلومات عن واقعة استدعاء الصحفى أثناء المؤتمر فى صورة س و ج.

فى القصر الرئاسى بالعاصمة الفنلندية هلسنكى

سام الحسينى، وهو مدير الاتصالات فى معهد ""Institute of Public Accuracy، ومقره واشنطن، وكان يغطى المؤتمر الصحفى فى هلسنكى لمجلة the" Nation” الأسبوعية الأمريكية.

ورفع لافتة كُتب عليها: "معاهدة منع الأسلحة النووية".

أثارت اللافتة حفيظة موظفو خدمة الأمن، ما أدى إلى إخراجه من القاعة بالقوة.

استدعى الحرس أحد الصحفيين الموجودين فى القاعة للحديث معه، وعندما عاد إلى مكانه بعد عدة دقائق شرح لسائر الصحفيين الحاضرين فى القاعة بأنه كان يريد أن يطرح سؤالا حول الأسلحة النووية، واشتكى من قواعد أمنية تحظر حيازة اللافتات أيا كانت فى القاعة.

أعلنت السلطات الروسية أن اللافتة التى رفعها الحسينى تندرج تحت بند المواد الخبيثة.

وأكدت المتحدثة باسم مجلة “The Nation” ، كيتلى غراف، أنها حصلت على اعتماد صحفى للحسينى لتغطية المؤتمر.

وقالت المتحدثة باسم المجلة فى بيان، "فى الوقت الذى تشوه فيه هذه الإدارة "إدارة ترامب" بثبات وسائل الإعلام، نشعر بالقلق من التقارير التى تفيد بأن الحسينى تم إخراجه بالقوة من المؤتمر الصحفى قبل أن يبدأ الزعيمان بتلقي الأسئلة"، وأضافت "هذا وضع متطور وسنتابعه عن كثب".

