س وج.. كل ما تريد معرفته عن العلاقة الوطيدة بين أوباما و نيلسون مانديلا

كتب محمد جمال

منذ مغادرة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما البيت الأبيض لم يظهر إلا قليلا فى مناسبات عامة، لكنه طالما اعتبر مانديلا أحد أكثر الشخصيات تأثيرا عليه فى حياته، ففى كل عام تعهد مؤسسة مانديلا إلى ضيف رفيع بإلقاء كلمة خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم الجنوب إفريقى الراحل نيلسون مانديلا، لتختار باراك أوباما لما تجمعه علاقة وطيدة مع نيلسون مانديلا، حيث كان فى استقباله رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وجاءت كلمة أوباما لتعبر عن ملامح العلاقة الوطيدة بينه وبين نيلسون مانديلا.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز تفاصيل وملامح العلاقة بين أوباما ومانديلا خلال الذكرى الـ100 لميلاد مانديلا..

س: كم مرة التقى أوباما بنيلسون مانديلا؟

أوباما ومانديلا لم يلتقيا سوى مرة واحدة فى العام 2005.

س: ما هى الصفة الأساسية المشتركة بين الرئيسين أوباما ومانديلا؟

كلاهما كانا أول رئيس أسود فى بلده.



أوباما وخلفه صورة مانديلا

س: أين التقى أوباما بمانديلا؟

فى واشنطن إلا أنهما كانا يكنان الإعجاب لبعضهما البعض.

س: ماذا قال أوباما عن مانديلا؟

أوباما قال فى 2013 "انا واحد من ملايين الناس الذين كانت حياة مانديلا مصدر وحى لهم"، مضيفا "أول تحرك سياسى لى كان تظاهرة ضد التمييز العنصرى".

س: هل كان مانديلا سعيد بانتخاب أوباما رئيسا لأمريكا؟

عبر مانديلا عن "سعادته القصوى" عند انتخاب أوباما رئيسا للولايات المتحدة فى 2008.



أوباما ونيلسون مانديلا

س: ماذا قال مانديلا عند تنصيب أوباما؟

اعتبر ذلك لحظة أساسية فى تاريخ الولايات المتحدة"، بحسب رئيس مؤسسة مانديلا سيللو هاتانج.

معلومات تهمك عن نيلسون مانديلا؟

أمضى نيلسون مانديلا 27 عاما فى سجون النظام العنصرى الأبيض، وأصبح فى 1994 أول رئيس منتخب ديموقراطيا فى جنوب أفريقيا ورمزا للنضال ضد التمييز العنصرى. وظل فى منصبه حتى العام 1999.

وسجن مانديلا فى ظل نظام الفصل العنصرى عام 1962 قبل أن يطلق سراحه عام 1990عندما قاد المؤتمر الوطنى الأفريقى إلى الفوز فى أول انتخابات يشارك فيها السود والبيض عام 1994.