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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:24 م
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سوريا: اتفاق لتحرير ما تبقى من مختطفى قرية اشتبرق والآلاف من بلدتى كفريا والفوعة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:03 م
سوريا: اتفاق لتحرير ما تبقى من مختطفى قرية اشتبرق والآلاف من بلدتى كفريا والفوعة سوريا
أ ش أ
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أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء نبأ بشأن التوصل لاتفاق يقضى بتحرير كامل العدد المتبقى من مختطفى قرية اشتبرق والآلاف من أهالى بلدتى كفريا والفوعة فى ريف إدلب.

وذكرت سانا أن ذلك يأتى بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير 42 مختطفا من قرية اشتبرق وخمس حالات إنسانية من بلدتى كفريا والفوعة فى اطار تنفيذ اتفاق يقضى بتحرير مختطفى اشتبرق والمحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة.


يذكر أن تنظيم جبهة النصرة قام - فى إبريل 2015 - بمجزرة فى قرية اشتبرق حيث قتلوا ما يقارب من مائتى مدنى واختطفوا العشرات بينهم عائلات بكامل أفرادها فى حين نزح المئات من أهالى القرية باتجاه المناطق الامنة عبر الجرارات الزراعية وسيرا على الأقدام.


وتم فى إبريل الماضى التوصل إلى اتفاق لإخراج إرهابيى مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين بحيث تتضمن المرحلة الأولى تحرير 1500 منهم اضافة الى تحرير مختطفى قرية اشتبرق الذين يبلغ عددهم 85 من النساء والشيوخ والاطفال على مرحلتين.


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