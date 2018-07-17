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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:59 م
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سلك كهربائى ينهى حياة طفل بالمنوفية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:53 م
سلك كهربائى ينهى حياة طفل بالمنوفية جثه - ارشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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لقى طفل مصرعه إثر سقوط سلك كهرباء عليه أثناء زيارة والدته لأهليتها بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من " م .ر .ر " 33 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية ساقية أبو شعرة دائرة المركز بأنه أثناء زيارتها لأهليتها بذات الناحية سقط سلك كهربائى على طفلها " ى .م .ر .ا" 3 سنوات تسبب فى صعقه كهربائياً ووفاته ونفت الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة صعق كهربائى وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .


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