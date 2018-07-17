سكرتير عام المنوفية يشدد على توفيق الأوضاع البيئية والصحية بالمصانع المخالفة

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية إجتماعاً موسعاً بقاعة الإجتماعات بالديوان العام لبحث سبل توفيق الأوضاع البيئية لبعض المصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا، يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة للإشتراطات البيئية والصحية، حضر الإجتماع اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، واللواء وحيد الحضرى مدير جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، والمستشار التنفيذى للمنطقة، وهشام جزر رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية، ومندوبين عن أصحاب المصانع التى لم توفق أوضاعها، وممثلين عن شركة مياة الشرب والصرف الصحى ومدير إدارة البيئة بالديوان العام .

وفى بداية الإجتماع أكد السكرتير العام على أن المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا تمثل نقطة قوة على مستوى الإستثمار بالمحافظة، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتذليل كافة العقبات التى تعوق عملية الإستثمار والمستثمرين، ورفع الأعباء عنهم وخلق بيئة صالحة للنمو الإقتصادى للوصول إلى الشكل الحضارى اللائق.

ومن جانبه شدد السكرتير العام على حل جميع المشكلات وتنفيذ جميع توصيات الإجتماع خلال 10 أيام، وعقد إجتماع لاحق للتأكد من تفعيل النقاط التى تم الإتفاق عليها، وإتباع أصحاب المصانع العشر للإشتراطات البيئية والصحية، وجعل نسب التلوث وفق المسموح بها فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، مشدداً على أنه سيتم إتخاذ إجراءات حاسمة وجادة لإلزام المصانع المخالفة بتوفيق أوضاعها، وفى حالة عدم التزام المصانع المخالفة سيتم غلقها فورا، مع إلزام أصحابها بتطبيق أحكام القانون بعدم المساس بحقوق العاملين بها .

وأكد اللواء وحيد الحضرى خلال كلمته، على أنه جارى توفيق الأوضاع البيئية المخالفة لعدد 10 مصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وخلال الإجتماع تم مناقشة موقف الإنتهاء من محطة المعالجة الإبتدائية داخل كل مصنع، وتركيب المصافى على كل مخارج الصرف لكل مصنع من العشر مصانع التى لم توفق أوضاعها، وكذا مطابقة مخرجات الصرف الصناعى لحدود القانون لتقنين نسب التلوث ( (BOD- COD- TSS وجعل النسب وفق المسموح بها .

من جانبه أضاف المستشار التنفيذى للمنطقة الصناعية، أنه بالنسبة لمصنع النجمتين للغراء، تم إنشاء محطة معالجة وتم أخذ عينة من الصرف، وتبين مدى مطابقتها للمواصفات البيئية، وكذا مصنع الحبال للطحينة، تم تركيب وحدة المعالجة الإبتدائية، وسيتم تركيب الفلاتر خلال 15 يوما، ومصنع توب باك للكرتون، تم التأكد من وجود محطة معالجة، ولكن هناك مشكلة فى عدم إستمرارية التشغيل، ومصنع تشيز أمبير للألبان، يتم صرف 5 متر مكعب تحتاج إلى تكنولوجيا عالية فى المعالجة، بالإضافة لمجزر تسيتى للدواجن، ويتم الأن عمل صيانة لمحطة المعالجة به، وسيتم المرور عليه قبل التشغيل للتأكد من مطابقتة للمواصفات.

وفى سياق متصل طالب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة، السكرتير العام برصف بعض الطرق داخل المنطقة، وعلى الفور وجه السكرتير العام مدير جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بمراجعة الشوارع التى تم إستلامها من قبل الجهات المعنية والعمل على رصفها، موجهاً أصحاب المصانع بتطوير منطقة اللاند سكيب الخاصة بكل مصنع للظهور بالشكل الحضارى اللائق بالمنطقة.



اجتماع سكرتير عام محافظة المنوفة بالمسئولين والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا



اجتماع سكرتير عام محافظة المنوفة بالمسئولين والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا



اجتماع سكرتير عام محافظة المنوفة بالمسئولين والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا



اجتماع سكرتير عام محافظة المنوفة بالمسئولين والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا



اجتماع سكرتير عام محافظة المنوفة بالمسئولين والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا