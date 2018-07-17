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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:59 م
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سكرتير عام المنوفية: توفير مسكن مناسب لإقامة الأسرة المتضررة من إنهيار منزلها

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:47 م
سكرتير عام المنوفية: توفير مسكن مناسب لإقامة الأسرة المتضررة من إنهيار منزلها الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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وجه الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية،أماني النادري مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية بالتواصل مع أسرة قرية البرانية مكونة من 12 فرد التابعة لمركز أشمون والتي تعرضت لحادث إنهيار منزلهم - المبني من الطين اللبن - دون وقوع إصابات أو حالات وفاة لمعرفة إحتياجاتهم ومتطلباتهم ، مؤكداً علي توفير كافة سبل الدعم لهم .

ومن جانبها صرحت أماني النادري مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية فى بيان لها،عن أنه سيتم صرف مساعدات خسائر ممتلكات بعد تقدير نسبة الخسائر في المنزل المتضرر،وكذا سيتم صرف مساعدات مالية للمتضررين من مؤسسة التكافل الإجتماعي والجمعيات الأهلية بعد عمل الأبحاث الإجتماعية وإستيفاء كافة المستندات اللازمة .

وقامت مؤسسة مصر الخير بتقديم مساعدات عاجلة للأسرة تمثلت في صرف عدد "4" كراتين مواد غذائية وزن الكرتونة الواحدة 15 كيلو وكذا صرف " 25 " علبة خضار جاهز ، فضلا عن تسليم عدد "4 " بطاطين ، كما ستتولي مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ومديرية التضامن الإجتماعي توفير مسكن مناسب لإقامة الأسرة لحين الإنتهاء من معاينة القطاع الهندسي بالمؤسسة لتقدير تكلفة الهدم والبناء وستتكفل المؤسسة بتوفير مبلغ 150 ألف جنيه للمساهمة في إعادة بناء المنزل.

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية،بالتعاون المثمر والبناء مع مؤسسة مصر الخير لمساهمتها في حل مشكلة هذه الأسرة ، داعيا منظمات المجتمع المدني بالعمل بروح الفريق الواحد بالتوازي مع كافة الخدمات والأنشطة التي تقدمها المحافظة للمواطنين ، من أجل تحفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

 

 

 

 


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