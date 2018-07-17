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زوجة تميم تحرض القطريين على عدم الحج: من يذهب يتحمل إثما

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:31 م
زوجة تميم تحرض القطريين على عدم الحج: من يذهب يتحمل إثما جواهر آل ثانى زوجة أمير قطر
كتبت مريم بدر الدين
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استمرار لسياسة الاستفزاز القطرية، واستخدام أسلوب الترويع والتحذير لمواطنيها وخاصة مع اقتراب موسم الحج، حاولت زوجة أمير قطر جواهر آل ثانى، إشعال الأوضاع والتأكيد على القطريين على رفض السعودية دخولهم لقضاء فريضة الحج.

 

ولم تكتف زوجة أمير قطر بذلك، ولكنها لعبت دور الداعية والمفتى بالدين، وأفتت للشعب القطرى أن من يذهب لقضاء الحج بالسعودية وهى تكرههم، فأنه بذلك يرتكب إثما هو فى غنى عنه على حد قولها.

 

وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "تذكر أخى المواطن القطرى أن مكة ليست مستقلة كالفاتيكان، هى تابعة للسعودية والسعودية اليوم اختارت أن تعادينا، وهى تمنعك من دخول أراضيها طوال العام لأنها تعتبرك خطرًا على أمنها! وتذكر أيضًا أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا ".

 

وتابعت زوجة أمير قطر فى تغريدة أخرى :"وأتمنى أن تقاوم رغبتك في إثبات أن الذهاب للحج أمر طبيعى فى هذه الظروف، لأنك إن لم تتضرر شخصيًا ربما غيرك تضرر بناءً على حديثك.. فبذلك تتحمل إثمًا أنت في غنى عنه!".

 

كما دشنت هاشتاجين معاديين لإثارة الجدل بشكل أكبر، وهما #الحج_فخ_للقطريين ، و#لا_لذهاب_القطريين_للحج_هذا_العام".

 

تغريدة اخرى
تغريدة اخرى

 

زوجة امير قطر
زوجة امير قطر

 


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قطر

الحج

السعودية




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