رئيس الوزراء يرأس غدا الاجتماع الأسبوعى للحكومة

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات من بينها توافر السلع والتأمين الصحى الشامل، وخطة وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على المعايير التى سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والتى يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه، موزعة على أبواب الموازنة السبعة، التى تتضمن الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية الاستثمارات، حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.