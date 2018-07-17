رئيس الصومال: شراكتنا مع الاتحاد الأوروبى تهدف للاستقرار السياسى والأمنى.. فيديو

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو، إن هدف بلاده من الشراكة مع الاتحاد الأوروبى هو تحقيق الاستقرار والشراكة على المستوى السياسى والأمنى، فضلاً عن التعاون الشامل فى عملية التنمية والاستثمار.

وأضاف الرئيس الصومالى، خلال مؤتمر صحفى مع مسئولة الأمن والسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، وزير الخارجية السويدية بـبروكسل، أنه قضى يومين فى المداولات مع الجانب الأوروبى فى الأمور الأمنية والاقتصادية والدعم الاقتصادى لبلاده، وتابع: "المؤسسات الحكومية الصومالية الآن لديها إطار عمل يهدف إلى الاستقرار الاقتصادى على المستوى الكبير، وعلى مستوى الشركات الكبرى وتحسينها من أجل أن تكون قوة دفع لتحسن الاقتصاد الصومالى بصورة أفضل".

وأكد الرئيس الصومالى أن بلاده تعمل فى عدة مسارات منها فض المنازعات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية القومية فى البلاد، فضلا عن تبنى أجندة الإصلاح والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.