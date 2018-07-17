دبلوماسية إيطالية: هناك التزاما أوروبيا للتأكد من جعل موانئ ليبيا آمنة

روما (أ ش أ)

قالت وكيلة وزارة الشئون الخارجية الإيطالية فى المفوضية الأوروبية إيمانويلا ديل رى إن هناك التزامًا أوروبيًا قويًا للتأكد من جعل موانئ ليبيا آمنة.

وأفادت وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بأن الدبلوماسية الأوروبية الإيطالية أكدت أنه يتم فعل كل شىء لضمان توافر الظروف الأمنية اللازمة، وكذلك "الوصول إلى إحلال الاستقرار للأوضاع فى المنطقة، التى يُستقبل فيها المهاجرون".

وكانت الدبلوماسية الأوروبية قد صرحت فى السابق بأنها لا ولن تعتبر الموانئ الليبية آمنة ومؤهلة لاستقبال المهاجرين، فيما أعلنت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذى الأوروبى ناتاشا برتود أن سفن الإنقاذ التابعة للوكالات الأوروبية لن تقوم بأى عملية إنزال للمهاجرين فى الموانئ الليبية لأن بروكسل لا تعتبرها مكانًا آمنًا لذلك.