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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:23 م
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خبير روسى: المباحثات بين بوتين وترامب حققت أكبر تقدم بشأن الأزمة السورية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:09 م
خبير روسى: المباحثات بين بوتين وترامب حققت أكبر تقدم بشأن الأزمة السورية بوتين وترامب
أ ش أ
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قال مدير مركز الدراسات الأمريكية والكندية فى الأكاديمية الروسية للعلوم فاليرى جاربوزوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، حققا أكبر تقدم بشأن الأزمة السورية خلال مباحثاتهما فى قمة هلسنكى.

وقال جاربوزوف، خلال ندوة مائدة مستديرة أعقبت القمة الروسية - الأمريكية ونقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن الرئيسين ناقشا عددا من الملفات خلال القمة مثل أوكرانيا وسوريا وملف العقوبات، مُشيرًا إلى أن الجانبين أحرزا أقصى قدر من التقدم فى تمهيد الطريق للتعاون من أجل حل الأزمة السورية.

وأضاف أن الرئيسين عندما اجتمعا معًا فى المرة الأخيرة فى هامبورج على هامش قمة العشرين، توصلا إلى اتفاق ينص على القيام بنشاطات مشتركة فى مناطق وقف التصعيد فى سوريا، والآن انطلاقًا من تصريحات بوتين فى المؤتمر الصحفى الأخير، فإن هناك خططا تهدف إلى اتخاذ خطوات مشتركة لمساعدة اللاجئين .

وأشار جاربوزوف إلى أن الرئيسين تجنبا السؤال بخصوص المستقبل السياسى للرئيس السورى بشار الأسد فى المؤتمر الصحفى، مضيفا "لم يتخذ هذا السؤال الصدارة بعد، ولكنى أعتقد أنه سيتم إثارته لاحقًا".


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