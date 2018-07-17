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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:58 م
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"حماية الطفل بالشرقية" تتلقى 151 بلاغا باستخدام العنف ضد الأطفال بالمحافظة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:29 م
"حماية الطفل بالشرقية" تتلقى 151 بلاغا باستخدام العنف ضد الأطفال بالمحافظة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أكدت سرية محمد إبراهيم مدير مكتب حماية الطفل بالشرقية ، أن الوحدة تلقت 151 بلاغا ما بين "تحرش ، عنف ، خدمات" وتم التعامل معها فوراً وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع عدد من المحافظات لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من التجارب المختلفة لحماية الطفل والحفاظ عليه من الشارع وتقديم مواطن يساهم فى تقدم ورقى المجتمع.

وأضافت مديرة مكتب حماية الطفل بالمحافظة ، أن المكتب ينظم بصفة مستمرة دورات وورش عمل للعاملين بوحدات الحماية الفرعية والعامة للتدريب على طرق حماية الطفل وآليات الرصد والتعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر وتفعيل الخط الساخن 16000 لاستقبال شكاوى نجدة الأطفال عليه.

من جانبه، أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فى بيان له ، بدور وحدة الحماية العامة للطفل فى معالجة وحل مشاكل الأطفال وللمساهمة الجادة فى تقديم الخدمة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محدد للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

وتفعيلاً لدور وحدة الحماية العامة للطفل أوضح المحافظ أنه تم توقيع اتفاقيات وبروتوكولات مع هيئات حكومية ومنظمة اليونسيف للتخلص ومواجهة القضايا التى تواجه الأطفال فى مصر مثل " أطفال الشوارع - أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة - ختان الإناث - التسرب من التعليم - الزواج المبكر".


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