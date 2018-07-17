حبس 7 سائقين تلاعبوا فى تعريفة الركوب بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

قررت النيابة العامة، بمحافظة الفيوم، حبس 7 سائقين من العاملين على خط طامية ـ الفيوم، بموقف طامية العمومي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التلاعب في تعريفة الأجرة ورفعها، بعد وضع التعريفة الجديدة إثر تحريك أسعار الوقود الأخيرة، كما تقرر شطب السيارات الأجرة الخاصة بالمتهمين من الموقف، وسحب رخص القيادة والتسيير الخاصة بهم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بامتناع قائدي سيارات الأجرة الخاصة بخط طامية ـ الفيوم داخلي بالكامل، وعددهم 118 عن الحضور لموقف طامية العمومي، بدائرة مركز شرطة طامية لتحميل الركاب، لاعتراضهم على نسبة الزيادة المقررة لهم من 2 جنيه و75 قرشا إلى 3 جنيهات، مطالبين برفع نسبة الزيادة.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن بالمحافظة، إلى موقف طامية العمومي، وتم تدبير والدفع بسيارات بديلة لنقل الركاب دون تأثير على مصالح المواطنين وضبط الـ7 المتهمين بالتحريض على ذلك، وهم "حمادة.ج.ع"، و"عبد الله.س.ع"، و"أيمن.ع.أ"، و"محمد.ص.م"، ومحمود.ح.ع"، و"صابر.ش.م"، و"عبيد.ع.ع"، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.