حبس مسجل خطر يتاجر فى الأسلحة بمصر القديمة 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره فى الأسلحة البيضاء داخل مسكنه بالمنطقة.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهم.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات مفادها أن وليد.ع.ن.ع. 43 سنة، مسجل خطر، مخدرات تحت رقم 19143 فئة " ب" والسابق اتهامه فى 8 قضايا آخرهم 7141 لسنة 2012م مصر القديمة "مخدرات "، يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة البيضاء متخذا من مسكنه مكانا لنشاطه الإجرامى.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل مسكنه، وعثر بداخله على 10 قطع سلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال"، ومبلغ مالى 170 جنيها، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة وأنه تحصل على الأسلحة البيضاء من بعض الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنهم" بقصد إصلاحهم والتصرف فيهم بالبيع، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.