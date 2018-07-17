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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:42 م
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جنايات سوهاج تجدد حبس مدير شركة 15يوما لاستيلائه على 8ملايين جنيه من 3أشخاص

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:46 م
جنايات سوهاج تجدد حبس مدير شركة 15يوما لاستيلائه على 8ملايين جنيه من 3أشخاص حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال فزاع، تجديد حبس مدير شركة للاستثمار العقارى للدعاية والإعلان 15 يوما على ذمة التحقيق، لاستيلائه على مبلغ 8 ملايين جنيه من 3 أشخاص، لتوظيفهم فى تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية.

 

تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، تفيد قيام مديرية شركة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة العقارات مقابل أرباح، إلا أنه لم يف بوعوده أو رد المبالغ.

 

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث وتبين تقدم "السيد ا م ا" 34 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، و "وحيد ا م ا" 35 سنة أعمال حرة، و"أحمد م م ا" 27 سنة طالب، بتضررهم من "ناصر ح ع ق" 49 سنة مدير وشريك بشركة للاستثمار العقارى الحديث والدعاية والإعلان، السابق ضبطه بتاريخ 13 الجارى، فى واقعة المحضر رقم 3034 إدارى مركز أخميم لسنة 2018، لاستيلائه منهم على مبالغ مالية "8 ملايين جنيه لتوظيفها فى مجال تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ قيد المحضر برقم 37 أحوال، وقررت محكمة الجنايات اليوم حبسه 15 يوما.

 


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