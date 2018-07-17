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جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت العطار

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:36 ص
جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت العطار قافلة طبية
القليوبية - نيفين طه
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نظمت كلية الطب البشرى بجامعة بنها، بالتعاون مع وزارة الصحة بالقليوبية، ونقابة الصيادلة بالقليوبية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قافلة طبية لجميع التخصصات بقرية ميت العطار مركز بنها محافظة القليوبية، تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها.

 

وتم الكشف على 850 حالة وصرف العلاج مجانًا لأهالى القرية، وعمل تحاليل طبية وتحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعى ببنها لإجراء عمليات، وإشاعات، ومتابعة ودخول المستشفى لعمل اللازم.

 

وقام فريق التوعية بشركة المياه برفع عينات من المياه وعمل التحاليل المعملية للتأكد من سلامة ومأمونية المياه بالقرية وعمل استقصاء واستطلاع رأى للمواطنين بالقرية عن الخدمات التى تقدمها الشركة تحت إشراف حسام مشهور مدير عام التوعية .


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