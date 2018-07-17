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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:37 ص
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جامعة المنصورة توفد قافلة طبية لإحدى قرى الدقهلية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:00 ص
جامعة المنصورة توفد قافلة طبية لإحدى قرى الدقهلية قافلة طبية - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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أوفدت مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة قافلة طبية لقرية أبو داوود بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتى القافلة فى إطار الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى لخدمة المجتمع وتقديم الخدمات الطبية لمختلف التخصصات للمرضى فى المناطق القروية والنائية

وتضم القافلة الطبية جميع التخصصات (الباطنة العامة، الجراحة العامة، الأمراض العصبية، الأمراض الصدرية، جراحة الأوعية الدموية، جراحة العظام، طب الاطفال، مع صرف علاج مجانى وعمل التحاليل الطبية اللازمة مع مسح شامل للكشف عن الإصابة بالفيروسات الكبدية).

 


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