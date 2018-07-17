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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:01 م
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جامعة الفيوم تواصل إجراء اختبار القدرات والكشف الطبى للطلاب بالتربية الرياضية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:44 م
جامعة الفيوم تواصل إجراء اختبار القدرات والكشف الطبى للطلاب بالتربية الرياضية اختبار القدرات والكشف الطبى
الفيوم - رباب الجالي
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استكملت اليوم الثلاثاء كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، إجراء اختبار القدرات وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب المتقدمين للكلية تحت رعاية  الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 وصرح  الدكتور حمدى نور عميد الكلية بأن اختبار القدرات يشمل الاختبار البدنى للبنين فقط والكشف الطبى المبدئى للبنين والبنات بالإضافة إلى كشف الطول والوزن والقوام والمهارة ، مضيفا أنه من ضمن شروط التقدم ألا يقل الطول عن 165 سم للبنين وألا يقل الطول عن 155سم للبنات كما يتم إجراء اختبارات شخصية وللمهارات الرياضية ومعرفية للمعلومات العامة.

وأكد عميد الكلية على ضرورة حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 70 % من إجمالى نتيجة تلك الاختبارات ليتم قبوله بالكلية على أن يتم تحديد نتيجة الاختبار فى نفس اليوم مشيرا  إلى أن عدد الطلاب المتقدمين حتى الآن بلغ 1250 طالب وطالبة وأنه سيتم تحديد عدد الطلاب المقبولين حسب التنسيق الإلكترونى , كما أشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية الرياضية و الاستاد الرياضى والمدينة الرياضية بمنطقة دمو ، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مبنى مستقل للكلية بعد تحديد واختيار لجنة الإنشاءات بالجامعة وأن الكلية تضم ثلاث أقسام  " التدريس ، قسم التدريب ، قسم الإدارة" .  

 


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