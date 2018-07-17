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تنسيق الجامعات 2018.. 65 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:26 م
تنسيق الجامعات 2018.. 65 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى تنسيق إلكترونى- أرشيفية
وائل ربيعى
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انطلقت أعمال تنسيق الجامعات 2018 منذ أمس الأول الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، ضمن أعمال المرحلة الأولى من التنسيق، بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، عن أن 65 ألف طالب وطالبة من طلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 -2019، سجلوا رغباتهم حتى الآن منذ فتح باب تسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى للتنسيق مساء الأحد وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموقع متاح للتسجيل لطلاب المرحلة الأولى على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أن غلق باب تسجيل الرغبات، للمرحلة سيكون فى تمام الساعة 7 مساء الجمعة المقبل، وأنه لن يعاد تنسيق رغبات أى طالب مرة أخرى وأن كل طالب من طلاب المرحلة مسئول مسئولية كاملة عن ملء استمارة الرغبات الخاصة به.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر.


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تنسيق 2018

تنسيق الجامعات 2018

المرحلة الاولى للتنسيق

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