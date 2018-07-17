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تنسيق الثانوية العامة 2018.. الجمعة آخر أيام تسجيل رغبات المرحلة الأولى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:27 م
تنسيق الثانوية العامة 2018.. الجمعة آخر أيام تسجيل رغبات المرحلة الأولى تنسيق إلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى
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تنسيق الثانوية العامة2018، ينتهى مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق يوم الجمعة المقبل، نهاية للمدة التى حددتها وزارة التعليم العالى لطلاب هذه المرحلة.

 

كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أعلن عن أن 65 ألف طالب وطالبة من طلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 -2019، سجلوا رغباتهم حتى الآن منذ فتح باب تسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى للتنسيق مساء الأحد وتستمر حتى الجمعة المقبل.

 

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموقع متاح للتسجيل لطلاب المرحلة الأولى على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أن غلق باب تسجيل الرغبات، للمرحلة سيكون فى تمام الساعة 7 مساء الجمعة المقبل، مؤكدا أنه لن يعاد تنسيق رغبات أى طالب مرة أخرى وأن كل طالب من طلاب المرحلة مسئول مسئولية كاملة عن ملء استمارة الرغبات الخاصة به.

 

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.

 


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