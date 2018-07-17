تعرف على عقوبة عدم تركيب جهاز تتبع للسيارات واستخدام أجهزة تعطيل الرادار

كتب عبد الرحمن سيد

اقترح قانون المرور الجديد، الذى لم يتم الوافقة عليه من قبل البرلمان بعد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث ومنها.

عدم تركيب جهاز تتبع لسيارات الدفع الرباعى:



أقر قانون المرور بمادة مغلظة بتوقيع غرامة لا تقل عن 5 آﻻف جنيه أو الحبس لمدة لا تقل عن عامين لجميع المخالفين بعدم تركيب جهاز تتبع، وتحديد تلك السيارات لسرعة الوصول لسائقيها فى حالة ارتكاب أى جرائم جنائية أو إرهابية.

التسابق على الطرق :

وألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة بالتسابق أعلى الطريق يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

استعمال أجهزة تكشف مكان الرادارات على الطرق:

توقع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يتم الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.