تعرف على خطة محافظة أسيوط للقضاء على أمية 123 ألف مواطن خلال 2018 (صور)

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، على أهمية تفعيل دور هيئة محو الامية بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز والأجهزة التنفيذية المشاركة مع الهيئة العامة لمحو الأمية، لتقليص نسب الأمية بالمحافظة تدريجيا وخاصة أن محافظة أسيوط تعد من المحافظات الأعلى فى مستوى الفقر على مستوى الجمهورية، والتى تعانى من نسبة أمية كبيرة مشددا على تنفيذ الخطط لتحقيق أعلى معدلات فى محو الأمية، تنفيذا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع اللجنة العليا لمحو الأمية لمناقشة خطة محو الأمية للمحافظة عن عام 2018/2019م.

بحضور العميد مصطفى عبد الله حسين مدير عام هيئة محو الامية فرع أسيوط، والدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وأحمد على بدر رئيس مركز ومدينة البدارى، وسمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وممثلى مديريات الخدمات وبعض نواب رؤساء المراكز على مستوى المحافظة.

تناول المهندس محمد عبدالجليل خلال الإجتماع، توزيع المستهدف تحقيقه من خطة محو أمية على الجهات والمراكز، مؤكدا على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، للسعى قدما فى تنفيذ خطط وبرامج الهيئة فى مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار، وتذليل كافة العقبات، حيث يبلغ إجمالى المستهدف على نطاق المحافظة حوالى 122 ألف و 694 دارس على مدار العام، فضلا عن تناول المعوقات التى تواجه تنفيذ الخطة وتوفير الموارد المالية.

وقال العميد مصطفى عبدالله حسين مدير عام هيئة محو الامية فرع أسيوط، أن قانون 8 لسنة 1991 يلزم جميع الجهات المشاركة فى تنفيذ الخطة بالسعى قدما لتحقيق المستهدف، ويستهدف جميع الأعمار حتى سن 60 سنة، مشيرا إلى أن هناك 4 دورات محو أمية على مدار العام تعقد خلال شهور يوليو وأكتوبر ويناير وأبريل.

وأضاف مدير عام هيئة محو الأمية فرع أسيوط، أن هناك فصول تعاقد حر مدتها 3 شهور وفصول تقليدى مدتها من 3 : 9 شهور، ويتم عقد إمتحانات فورية وتسليم الشهادات للدارسين الذين تم محو أميتهم، مؤكدا أن هناك خطة لمحو الأمية علي مستوى المحافظة تنفيذ لتوجيهات محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، بمشاركة كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى في برامج محو الأمية، تحت إشراف وزارتى التنمية المحلية والتعليم العالى، كما تم توفير كافة الإعتمادات المالية للمحافظة من الهيئة العامة لمحو الأمية للبدء فى الدورة يوم 29 يوليو القادم.