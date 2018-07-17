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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:52 ص
خالد صلاح
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تضرر أكثر من 250 مدرسة فى اليابان جراء الأمطار

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:21 ص
تضرر أكثر من 250 مدرسة فى اليابان جراء الأمطار أمطار غزيرة باليابان
طوكيو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة التعليم اليابانية اليوم الثلاثاء، عن تضرر 270 مدرسة ابتدائية وثانوية بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الوزارة أن محافظات أوكاياما وهيروشيما وإيهم أغلقت 150 مدرسة أغلبها لا يصلح لاستئناف الدراسة كما سجلت أكثر من 200 حالة وفاة بسبب الكارثة.

ومن بين المدارس الأخرى المتضررة المدارس الموجودة فى هوكايدو وأوكيناوا، وهى المقاطعات الواقعة فى أقصى شمال البلاد وجنوبها.

وبلغت حصيلة ضحايا كارثة الأمطار فى غرب اليابان 222 حالة بينما قالت وكالة إدارة الحريق والكوارث إنه تم إجلاء 4700 شخص حتى مساء أمس الاثنين.

كما ضربت الأمطار الغزيرة والإعصار الصناعات الزراعية وصيد الأسماك فى جميع أنحاء البلاد، حيث تقدر الحكومة الأضرار التى لحقت بنحو 53 مليار ين (472 مليون دولار) وتحذر من أنها سترتفع.

وقال عضو فى الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم أن رئيس الوزراء شينزو آبى يعتزم زيارة محافظة هيروشيما يوم السبت المقبل لتفقد الأضرار.

 


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اليابان

فيضانات اليابان

امطار اليابان

تضرر مدارس اليابان

امطار غزيره فى اليابان




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