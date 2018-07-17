ترحيل صاحب مدارس خاصة من الشيخ زايد لكرداسة بتهمة الاستيلاء على أراضى بالصحراوى

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة إنه تم ترحيل صاحب مدارس خاصة من قسم شرطة الشيخ زايد إلى مركز شرطة كرداسة، بعد أن أخلت النيابة سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض بالطريق الصحراوي، لكونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وأضاف المصدر أن القضايا المتهم بها صاحب المدارس الخاصة خاصة باستيلاء على أراضى بالجيزة.

تلقى الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ، بلاغا يفيد بمحاولة صاحب مدارس خاصة الاستيلاء على قطعة ارض بالطريق الصحراوى.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن صاحب المدرسة وآخرين نشبت بينهم مشاجرة بعد تبادل الاتهامات بالاستيلاء على قطعة أرض، وتحفظ العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد على طرفى الخلاف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.