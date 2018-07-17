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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:24 م
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ترامب: "الناتو" أصبح أقوى من السابق بفضل جهودى وحدى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:51 م
ترامب: "الناتو" أصبح أقوى من السابق بفضل جهودى وحدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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 قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسى "الناتو" عاد قويا مرة أخرى بفضل الجهود التى قام بها "ترامب".

وأضاف ترامب، عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أنه حظى باجتماع رائع مع قادة الدول الأعضاء فى "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل نهاية الأسبوع الماضى.

وأشار إلى أن أعضاء الحلف دفعوا أكثر من 33 مليار دولار أمريكى وسيدفعون مئات الملايين من الدولارات فى المستقبل بفضل جهوده وحده، قائلا إن "الناتو" كان ضعيفا وبات الآن قويا مرة أخرى وهذا خبر سيء لروسيا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد طالب أعضاء الحلف فى الجلسة الرئيسية لقمة "الناتو"، بالوفاء بالالتزامات التى قطعوها عام 2014 بتخصيص 2% من إجمالى ناتجهم الداخلى للنفقات الدفاعية بحلول عام 2024، قبل أن يطالبهم برفع هذه النفقات إلى 4% من إجمالى ناتجهم الداخلى.

 

 


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