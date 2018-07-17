تحرير 427 قضية تموينية لمخابز ومحطات بنزين خلال 15يوما فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 15 يوليو الجارى، تم تحرير 427 قضية تموينية فى حملات مكبرة، أسفرت عن تحرير 142 مخالفة للمخابز، و267 مخالفة فى حملات على الأسواق، و18 قضية ضبط مواد بترولية.

وتضمنت مخالفات المخابز، 7 مخالفات نقص وزن، و17 مخالفة مواصفات، و16 مخالفة غلق، و36 مخالفة توقف، و21 مخالفة تصرف، و5 مخالفات عدم وجود قائمة، و5 مخالفات تجميع، ومخالفة اختراق نظام، ومخالفة بون، و3 مخالفات ماكينة، و14 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و4 مخالفات مطاحن، ومخالفة ميزان، و8 مخالفات نظافة، و3 مخالفات سجلات.

كما شملت مخالفات الأسواق، 154 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و23 محضر انتهاء صلاحية، و27 محضر تراخيص، و9 محاضر سلع مجهولة المصدر، و42 محضر عدم وجود شهادة صحية، و9 محاضر ذبح خارج السلخانة، و3 مخالفات لتجار تموين، وتضمنت مخالفات المواد البترولية، 8 مخالفات لمحطات وقود، و6 مخالفات تجميع بنزين، و4 مخالفات مستودعات بوتاجاز.