تحرير 1152 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير 1152 مخالفة مرورية متنوعة وشملت337 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و54 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و54 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و82 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و37 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 20 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و31 رخصة لمخالفة البيئة و101 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 74 رخصة لمخالفة خط السير و45 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و22 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 56 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و9 مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص تحميل ركاب فى الصندوق و16 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و39 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 9 سيارات متروكة و38 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 32 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و23 مخالفة مواقف عشوائية و20 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير27 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.