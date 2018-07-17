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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:58 م
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تجديد حبس متهم 15 يوما لانضمامه إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:47 م
تجديد حبس متهم 15 يوما لانضمامه إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة رمل ثان حبس محمد عبد النبى 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وإثارة الشغب واستعراض القوة والبلطجة.

 

ووجهت النيابة للمتهم فى القضية رقم 3655 لسنة 2018 إدارى رمل ثان، عدة اتهامات أبرزها الانضمام لجماعة بالمخالفة للقانون، ولترويج لأفكار الجماعة، وحيازة مطبوعات، وتنظيم مظاهرة، والدعوة للتظاهر، واستعراض القوة والبلطجة، وقطع الطريق والتجمهر.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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