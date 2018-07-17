video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:44 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة - ارشيفية
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لأكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط الإماراتية 926 المتجهة إلى دبي تاخرت لمدة ساعة بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السويسرية 239 ساعة ونصف لأعمال الصيانة.
 
 
وأضافت المصادر، أنه  تأخرت رحلتين تابعتين للخطوط  التركية المواجهتين  إلى إسطنبول، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط نسما للطيران 120 المتجهة إلى تبوك ساعتين بسبب ظروف التشغيل.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شحنة ذهب تصل مطار القاهرة من منجم السكرى استعدادًا لنقلها إلى كندا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة

مطار القاهرة

اخبار المطار

رحلات دولية

صيانة




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة