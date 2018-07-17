تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط الإماراتية 926 المتجهة إلى دبي تاخرت لمدة ساعة بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السويسرية 239 ساعة ونصف لأعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أنه تأخرت رحلتين تابعتين للخطوط التركية المواجهتين إلى إسطنبول، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط نسما للطيران 120 المتجهة إلى تبوك ساعتين بسبب ظروف التشغيل.