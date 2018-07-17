تأجيل محاكمة 15 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

فريق المحافظات

أجلت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط ، إعادة محاكمة 15 متهما اخوانى فى أحدث شغب وعنف بمركز ديرمواس إلى جلسة 22 يوليو الجارى لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فى أحداث اقتحام كمين دلجا ونقطة الشرطة والمتهم فيهما 12 متهما فيما استعمت إلى اقوال باقى الشهود فى حرق مجلس مدينة ديرمواس والمتهم فيها 3 اشخاص اخرين وتاجلت إلى جلسة 22 من الشهر الجارى لاستكمل المرافعة.

وتعاد إجراءات محاكمتهم فى تلك الأحداث بعد صدور أحكام بالسجن لمؤبد غيابيا وذلك بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محطورة والتحريض على لعنف واثارة الشغب وتخريب منشات عامة ايان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.